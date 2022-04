Yoshimar Yotun y su esposa Alessandra Cordero grabaron un divertido TikTok que es sensación en redes sociales con la letra de la canción “una sacudida y puro pa’ delante”. La esposa del integrante de la Selección Peruana terminó jalándole el cabello, provocando que los usuarios le exigieran que no lo maltrate. “No me lo lesiones que falta el repechaje”; “trátalo bien que todavía falta un partido”; “amiga si ya no lo quieres, déjalo y me avisas dónde”, fueron algunos de los comentarios. | VIDEO: TikTok Alessita