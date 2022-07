Ethel Pozo reveló que sabía de la supuesta ruptura entre Alondra García Miro y Paolo Guerrero desde hace mucho tiempo, pero decidió no decirlo públicamente. “Vamos a otra bella y joven también, y que ya lo dije aquí -y esto no lo dijo usted (Janet)-, solterísima está”, anunció la hija de Gisela Valcárcel en América hoy. “Te lo dije, esa nadie se las olía, pero yo ya sabía pues... tengo información”, admitió Ethel Pozo. “No cuentas”, reclamó Janet Barboza. “No, porque a mí no me gusta contar las cosas”, respondió Ethel. “Ella no lo ha hecho público, es algo que yo les he contado acá”, comentó poco después.