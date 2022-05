La conductora de ‘América hoy’ dijo que es su trabajo emitir comentarios y dar a conocer su opinión sobre las polémicas de la farándula local. “Ya no me interesa tener amistades la verdad, sino respetan las amistades mi trabajo, ya no me escriban, ya no me llamen, ya no me busquen. Y olvídense de mí porque no les voy a dar la razón sino concuerdo con lo que están haciendo. He dicho”, expresó. Fuente: [ América TV