Ethel Pozo reveló que días atrás, vio a Melissa Paredes sin su anillo de matrimonio, lo que la dejó confundida; asimismo, aseguró que no conoce ni desea conocer a Anthony Aranda, el bailarín de “Reinas del show” que sería el tercero en discordia en el matrimonio de su colega y Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Ella me respondió y me dijo hace tiempo no lo uso y me quedé como... desconozco, y pongo en claro que a la otra persona que no voy a ni nombrar, menos lo conozco y no lo quiero ni conocer porque esto es muy doloroso”. Fuente: América TV