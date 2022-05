“¿Tú sentiste todo bien, todo cordial, todo normal? ¿No sentiste por ahí algún momento de tensión? Yo sí lo he sentido, lo he percibido a través del video”, le preguntó Janet Barboza a Ethel Pozo tras la entrevista que le hizo a Melissa Paredes. “Tensión sí, pero lo que me parece es que qué se podía esperar, yo he hecho pública mi opinión desde diciembre hasta acá, he dicho que no estoy de acuerdo con las decisiones que ella tomó”, respondió Ethel. “¿Estaba Anthony en esta entrevista, Ethel, detrás de cámaras?”, preguntó la ‘rulitos’. La hija de Gisela Valcárcel confirmó que vio al ‘activador’ y tuvo que saludarlo: “Al final, cuando ya me retiré, lo vi, al final sí. (¿Lo saludaste?) Sí, lo cortés no quita lo valiente, por supuesto, nos saludamos, me ofreció un poco de agua, le agradecí, le dije que no, no acepté”. “Lo que no entiendo, Janet, es que claro, yo era obvio que iba a ir a preguntarle lo que usted quiere escuchar, en ningún momento yo avalé la conducta de Melissa Paredes”, añadió Ethel Pozo. Fuente: América Televisión