La conductora Ethel Pozo reveló que Janet Barboza no está de acuerdo con su meta de bajar 7 kilos de peso en tan solo un mes: “La señora me está diciendo que estoy causando polémica con mi bajada de peso, he dicho que tengo que bajar 7 kilos en un mes y qué ha pasado”. “Yo digo que es demasiado porque, Ethel Rocío Pozo, tus piernas son parte de tu gran atractivo y si bajas ese peso, también se van”, dijo la ‘rulitos’. En ese sentido, la hija de Gisela Valcárcel dejó entrever que la razón que tendría para bajar de peso es lucir bien en su vestido de novia: “Pero las piernas no se ven con el vestido de novia, explícale, pues Brunella”. “Es que de verdad para el vestido de novia yo también me veía bien gorda”, comentó la empresaria. “¡Ya si Brunella se ve gorda en el vestido, ya qué nos queda!”, expresó Ethel. Fuente: Instagram @lapozo