La conductora de ‘América Hoy’ recibió un peculiar reconocimiento por su comentado llanto por la separación de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Entre los nominados se encontraban Allison Pastor, Florcita Polo Díaz, Giuseppe Benignini. “Las lágrimas son espontáneas, nunca se puede. Ustedes saben que yo he llorado desde los cinco años que tengo en la televisión. Solo que el día que pasó lo de Melissa y el Gato tomó más repercusión que otro. Pero recibo (el premio) con mucho cariño porque las emociones no se pueden contener y no se deben contener, deben salir. Muchas gracias a todos por la oportunidad”, indicó Ethel. Video: (América TV).