La conductora Ethel Pozo se refirió a las invitaciones de su boda luego que su cuñada, Michelle Alexander, confesó que no había recibido el parte para la unión matrimonial entre su hermano, Julián Alexander, y la hija de Gisela Valcárcel. “Hoy mi hermanita Ethel entrega los partes”, dijo Edson Dávila ‘Giselo’ en América Televisión. “Por favor... cómo vas a decir que te voy a entregar el parte. Ahorita sale mi mamá, Michelle (Alexander), mi suegra, todas a decir que no hemos entregado, todavía no, primero son los familiares, no puedo, compañeros, entregarles primero”, dijo Ethel Pozo, quien confirmó que el próximo lunes enviará las invitaciones para su matrimonio.