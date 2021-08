“Tu madre te ha puesto un micro en frente”, dijo Rodrigo González a Ethel Pozo, pero este jueves, durante el programa América Hoy, la hija de Gisela Valcárcel lanzó un contundente mensaje: “La gente no sabe que he trabajado desde los 12 años en televisión, en producción, pero es parte de cuando no era conocida (...) En esa época trabajaba en producción, tenía a mis hijas chiquitas y no estaba frente a cámaras”. Fuente: América Televisión