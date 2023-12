Ethel Pozo decidió contar detalles de su nacimiento en ‘América Hoy’. Según narró, su madre Gisela Valcárcel, dio a luz con ayuda de una partera en su hogar, pues no pudo acudir a un centro de salud. “Mi mamá me tuvo con una partera. Yo nací con una partera, mi mamá dio a luz sin epidural en un segundo piso de una casa de La Victoria, mi mamá dio a luz porque no la recibieron en un hospital, no tenía doctor”, manifestó la conductora del magazine matutino. (Fuente: América TV)