¿La ningunearon? Las conductoras de ‘América Hoy’ sorprendieron al revelar que no conocían nada de Ruby Palomino antes de ser convocada para participar en el reality de Gisela Valcárcel. “Increíble, debo confesar que cuándo empezó El Artista del Año, no conocí a Ruby Palomino, no la conocí, pero la vi semana a semana”, dijo Ethel. Por su parte, Janet Barboza admitió que tampoco sabía nada de ella. “Yo tampoco la conocí, fui a Reinas, y estuvo reforzando a alguien, y no la conocía, pero luego dije: Qué buena voz”, manifestó la ‘rulitos’. Video: ( América TV ).