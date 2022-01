Fiorella Alzamora reveló que se reencontró con su esposo tras las fiestas de fin de año. La peruana regresó a Suecia, país donde vive con su paerja y sus hijos. Esto sorprendió a muchos debido a que supuestamente Fiorella iba a pasar Año Nuevo con su esposo en Lima; sin embargo, debido a un inconveniente, el esposo de Fiorella y los tres adolescentes no pudieron viajar: “Yo había dicho que mi esposo iba a ir a Perú (...) pero hubo unos inconvenientes y no pudieron viajar. Mi hijo perdió su pasaporte, entonces solamente yo como la mamá puedo sacarle otro pasaporte y yo estaba en Perú, entonces no pudieron viajar y yo regresé antes, entre otras cosas”, explicó la expareja de Reimond Manco. Fuente: Instagram Fiorella Alzamora