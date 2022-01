La modelo peruana Fiorella Alzamora sorprendió a propios y extraños al caminar con ropa íntima en un supermercado de Sälen, Suecia, país en donde vive con su esposo. “Este pueblo necesita un poco de mi calor”, escribió Fiorella Alzamora. La ex de Reimond Manco contó que los suecos se mostraron muy sorprendidos al verla caminar así en espacios públicos: “Si pudieran ver las caras de los suecos aquí viéndome así (espantados)”. “I don’t think the swedish in Sälen are ready for a tropical sweetheart (No creo que los suecos de Sälen estén preparados para una mujer tropical)”, se lee en su publicación. Fuente: Instagram Fiorella Alzamora