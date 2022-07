Fiorella Méndez, expareja de Pedro Loli, continúa en Estados Unidos relajándose luego del escándalo que protagonizó con el periodista deportivo Óscar del Portal. En su cuenta de Instagram, compartió varios videos de su viaje junto a su hijo Alessio e imágenes disfrutando de las playas de Florida. Asimismo, una de sus amigas le dedicó un sentido mensaje: “Tengo el tesoro más preciado del mundo, una mejor amiga que me escucha, me quiere y siempre estará ahí para mí”. Fiorella Méndez también publicó un video con la canción Minifalda de Greeicy y Juanes: “la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque se acaba, solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda”. Fuente: Instagram @fiorellamendezd