La reportera Fiorella Retiz eliminó el video en el que culpaba a su amiga de las supuestas indirectas que habría mandado a Aldo Miyashiro. Poco después, compartió otro video de la fiesta a la que asistió el sábado: “Lo mejor del fin de semana, las bananas en pijamas”, escribió. Asimismo, la exreportera de ‘La banda del chino’, quien ha causado polémica con sus publicaciones, aseguró que pasó un buen momento y no pretendió enviar indirectas a nadie: “Me divertí muchísimo estos días, no hay nada más bonito que bailar, cantar y salir con personas que quieres. Esos momentos de felicidad y diversión fueron los que quise compartir con todos ustedes. No busquen tres pies al gato. No hay nada, absolutamente nada. Este fin de semana fue tan lindo, ojalá todos los días sean así, repletos de risas, bailes, cantos y buena compañía”, expresó. Fuente: Instagram @fiorellaretiz