Flavia Laos reapareció tras el fin de su relación con Patricio Parodi. La modelo peruana de 24 años, quien hace poco estuvo celebrando su cumpleaños, reveló que vivió una “fiesta patronal”. “Me llevaron a un yate de lujo, nunca me habían hecho una sorpresa tan bonita en mi vida, me he sentido super querida, el mejor cumpleaños de mi vida”, comentó al programa ‘En Boca de Todos’. Reveló que no gastó ni un sol porque en Miami se estila hacer canje a los influencers. | VIDEO: América TV