Flavia Laos aseguró que no le incomoda hablar sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster, pero reiteró que no cree que tengan algo más que una amistad: “Sinceramente, como yo lo he dicho antes, no creo, por eso dije que me da un poco de pena que le estén inventando cosas a Lu, porque de hecho así es la prensa a veces, lamentablemente, no lo podemos controlar. Pero yo sinceramente no creo... no creo porque bueno, por Ignacio, por mí”. Fuente: América TV