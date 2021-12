La actriz Flavia Laos se dirigió a sus seguidores para comunicarles que su cuenta de Facebook había sido hackeada. “Muchachos, quería contarles que me hackearon Facebook. Así que si ven algo raro, un post, porque han estado publicando cosas que nada que ver, un poco ofensivas por lo que me han contado, yo ni siquiera he estado atenta a eso”, señaló Flavia. “Entonces lo han inhabilitado un tiempo, estoy en todo el proceso de recuperación y todo, apenas lo tenga de regreso se los voy a comentar por este medio. Si han visto un post raro, que obviamente yo no haría, o algún comentario ofensivo desde mi cuenta, claramente no soy yo”, agregó. Video: ( América TV ).