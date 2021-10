Flavia Laos, de 24 años, reveló que no está interesada en iniciar un nuevo romance tras romper con Patricio Parodi. “Estoy enfocándome en mi, en hacer billete que es importante porque si no lo hago, no sé cómo pagaré mis viajes”, comentó. También indicó que su relación con el integrante de ‘Esto Es Guerra’ se volvió amistad. | VIDEO: América TV