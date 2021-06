Flor Polo estuvo acompañada de su madre Susy Díaz en el programa ‘En boca de todos’, donde no se imaginó recibir un cuadro pintado a mano, donde se puede apreciar a su padre Augusto Polo Campos, a ella, y a sus dos pequeños hijos abrazados. “Me hace muchísima falta, es muy duro para mi. Mi papá va a cumplir tres años, pero me duele demasiado. Por eso aprovecho para decirle al público que les digan a sus papás que los aman, abrácenlos. Yo aún no supero la muerte de mi padre”, dijo entre lágrimas. (Video: América TV)