El conductor Gian Piero Díaz anunció su renuncia a “Esto es guerra” el último lunes. Tras la revelación, el presentador agradeció el cariño que ha recibido de parte de los seguidores del reality: “Ustedes saben perfectamente que yo no soy mucho de hacer este tipo de videos, pero creo que la ocasión lo amerita (...) El cariño que me dan, lo que me hace sentir, la verdad que me hacen súper contento, me ponen súper feliz, así que no tengo nada más que agradecerles y tengan por seguro que me los llevo en el corazón, y que esto es así, muy pronto nos vamos a volver a ver de todas maneras”, dijo Gian Piero, quien aseguró que “todavía nos queda una final para ganar”. Fuente: Instagram Gian Piero Díaz