Durante el programa “Esto es guerra” transmitido el 29 de abril, Fabio Agostini consiguió un punto contra Gino Assereto y lo acusó de lanzar una pieza. “Anthony le ha dado más puntos a los combatientes que este señor”, dijo el español. Pero Gino perdió los papeles y empezó a gritar: “Oe’, brother, ya me tienes cansado con tu vaina ¿estás enamorado o qué?”. “Tranquilo, tranquilo”, pidió María Pía Copello. “Eres un niño, si no haces show, si no reclamas, si no agarras el micro, no ganas, brother, porque Jota te tiene de hijo”, continuó Gino Assereto. “No te voy a decir nada porque cada vez que coges el micro y abres la boca, me das pena”, respondió Fabio. “Entonces preocúpate por tus puntos porque no existes”, insistió Assereto. Fuente: América Televisión