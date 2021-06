Gino Assereto habló sobre el último viaje familiar con la madre de su hija, Jazmín Pinedo. “Del 1 al 10, (me acerqué) un 10. Hemos almorzado juntos, hemos paseado juntos”, confesó en el programa ‘En Boca de Todos’. Sin embargo, negó que haya buscado “ganar puntos” con la popular ‘chinita’. “Yo no estoy pendiente en si hago o no hago méritos (...) No estoy pensando en ‘voy a hacer esto’ para que esa persona se sienta bien”, explicó. | VIDEO: América TV