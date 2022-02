El ex ‘guerrero’ Gino Pesaressi reveló que, con solo 34 años, muchos jóvenes lo llaman ‘señor’, lo que lo hace sentir viejo: “Me siento viejo como cuando ya veo a chiquillos de 20, 25 años que me dicen ‘señor’. Hay un momento cuando ‘señor’, cuando estás trabajando en tu empresa, ‘señor’ te da como una presencia, pero cuando un niñito te dice ‘señor, por favor, me puede pasar eso de allá’, pero si yo solo tengo 30 nomás, ya, 30 y algo”. Asimismo, el exchico reality aseguró que también nota la edad por las arrugas, pues no se pone botox como otras figuras de la televisión. Fuente: América Televisión