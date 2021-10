En la última edición de ‘Reinas del show’, Gisela Valcárcel aprovechó para mandarle su ‘chiquita’ a Rodrigo Cuba, quien se encuentra envuelto en un escándalo mediático tras la difusión del ampay de su aún esposa Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda. “Se dice en este país que Rodrigo es el bueno y que Melissa es la mala, pero yo no me creo esos cuentos. En la vida real no existen buenos y malos, en la vida real hay hombres que dan la cara, en la vida real hay personas capaces de perdonar y avanzar”, arremetió la ‘Señito’. Video: (América TV).