¿Será una indirecta para ‘Peluchín’ y Magaly Medina? La conductora de ‘Reinas del Show’, Gisela Valcárcel, sorprendió a todo el público televidente con un radical mensaje hacia sus detractores, quienes la critican continuamente por su forma de ser. “Me enterrarán romántica. Sí, soy una romántica y me encanta invitar a la gente a ser románticos. No me importa para nada si algunos les gusta que yo sea o no de una forma. Me amo como tú te amas y me encanta ser así”, dijo la presentadora. (Video: América TV)