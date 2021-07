Edson Dávila, más conocido como “Giselo”, salió a las calles para pedirle a los limeños que ayuden a Janet Barboza a quedarse en ‘Reinas del show’. Además, el también bailarín defendió a la “rulitos” de sus detractores. “Janet Barboza no es lo que ven en pantallas, es un amor después que se apagan las cámaras, se pone a rezar”, dijo. “No soy hipócrita, ella es noble y buena. Me da pena, tantos años en TV y nadie la quiere. Señora Janet, no le guardo rencor, usted si nos representa, representa a América Hoy”, añadió entre risas. Vale mencionar que Janet Barboza se encuentra en sentencia junto a Paula Manzanal y Jossmery Toledo. (Video: América TV).