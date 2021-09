Hoy 13 de setiembre de 2021, Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’ está de cumpleaños. El querido personaje recibió el saludo de todas sus compañeras de ‘América Hoy’, incluso le pidió a Gisela Valcárcel que le envié su regalo. “Ethel, ¿tu mami no me mando nada?, preguntó ‘Giselo’. “Después de todo lo que he hecho por sus programas. Señora Gisela, por favor, una canastita o usted ya sabe mi número de cuenta”, añadió. (Video: América TV).