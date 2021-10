El carismático “Mero Loco” presentó en televisión a su hijo Rodrigo Hidalgo. El joven chef habló sobre la relación de su papá con la controversial Susy Díaz. “Susy siempre fue una amiga para mí, siempre me ayudo, me aconsejo, me acompaño, fue espectacular. A Susy la quiero mucho, los problemas que tenga con mi papá ya son cosa de ellos y no tengo porque meterme”, comentó en un inicio. Además, el jovencito confesó que de cariño le decía “Tía Susy”. “Yo siempre le deseo lo mejor a la tía Susy y me gustaría verla porque hace tiempo no la veo”, agregó. (Video: América TV).