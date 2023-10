Un reportero de ‘América Hoy’ interceptó a una hincha peruana horas previas al partido Perú vs. Argentina, en el hotel donde se hospeda la albiceleste con Lionel Messi. La joven sorprendió al reportero y a los conductores del magazine matutino.. “Voy a ir a trabajar, pero primero acá. Si sale Messi me quedo, que me boten del trabajo, pero al menos vi a Messi”, expresó. (Fuente: América TV)