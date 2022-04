El chico reality Hugo García expresó su deseo de que su novia, Alessia Rovegno, gane el Miss Perú 2022: “Yo le doy toda la fe, ah, yo siempre voy a creer en ella, estoy súper orgulloso de ella y sé que, por lo que la conozco, sé lo disciplinada que es y que sé que es picona y siempre va a dar lo mejor de ella por ser la mejor”. Según Hugo García, no fue fácil que Alessia acepte participar: “No es una decisión fácil, sé lo mucho que lo ha pensado, pero nada, sea lo que sea que ella decida, yo siempre la voy a apoyar y yo voy a querer lo mejor para ella. Sea sí o sea no, siempre voy a darle aliento y a estar ahí con ella”. El chico reality también bromeó sobre esta nueva etapa: “Ahora ya no voy a poder salir en buzo, voy a tener que arreglar más, voy a tener que salir en camisa, corbata”. “Cuando se le mete algo en la cabeza, no para hasta conseguirlo. Sé que va a ir súper bien”, comentó. Fuente: América Televisión