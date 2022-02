Patricio Parodi habló sobre el viaje de su amigo Hugo García a Nueva York junto a su novia, Alessia Rovegno. El chico reality no tendría fecha de retorno: “Hugo ya se fue, yo también sabía que se iba a ir. ¿Fecha de retorno? No, sé que se ha ido a Nueva York, sí. ¿Fecha de retorno? No la sé, no, o sea, fácil la tiene, pero yo no la sé”. Sobre la posibilidad de verlo otra vez en Esto es guerra, Patricio Parodi respondió: “Podría pasar, incluso podría adelantar su vuelo, si es que ya lo tiene programado o también podría darse el caso de que se quede por allá, no lo sé”. Fuente: América Televisión