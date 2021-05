El integrante de ‘Esto es Guerra’, Ignacio Baladán, no pudo evitar ser ‘troleado’ en vivo por ‘El Tribunal’, quien no dejó pasar la oportunidad de recordarle al modelo su exrelación sentimental con Paula Manzanal. “Denme un ratito por favor que estoy terminando de comer mi manzana... No sé si el señor tiene más experiencia con eso. ¿Usted ya terminó con la manzana?”, le dijo la máxima autoridad. “Yo no quiero, gracias. Cambié mi fruta, arranqué con la chirimoya”, le respondió el ‘chocolatero’. (Video: América TV)