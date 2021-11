El integrante de ‘Esto es Guerra’, Ignacio Baladán, no pudo evitar ser troleado por Gian Piero Díaz durante una competencia de cultura general. Todo se dio cuando le preguntaron al uruguayo sobre el primer signo zodiacal del horóscopo y él confundió su respuesta. “No me guío de los signos, yo me guío del corazón de la gente”, dijo el chocolatero. “Ya entendemos todo. No le importa los signos, pero siempre termina siendo Tauro (por presuntos ‘cachos’ en sus relaciones pasadas)”, replicó el conductor. (Video: América TV)