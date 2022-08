La modelo Ivana Yturbe reveló que meterse el dedo a la boca, simulando un chupón, es una forma común de los futbolistas de anunciar un embarazo: “Yo, la verdad, cuando anuncie el próximo embarazo, lo va a hacer Beto (así)”. Durante el programa En boca de todos, la ‘princesa inca’ contó que no ha hablado con Ale Venturo, la novia del ‘Gato’ Cuba, por lo que no sabe si está embarazada: “Así es, yo no sé, la verdad, no he tenido el tiempo ahora ni me he podido comunicar con Ale, si es así me imagino que están esperando los 3 meses, pero sí es muy típica esa celebración de que te metes el dedo (a la boca) o te metes la pelotita acá en la camiseta”. Sobre la supuesta pancita de la empresaria, Ivana Yturbe aseguró que la ve “regiaza” y “espectacular”. “Te juro que no tengo ni idea, no he podido hablar con ellos, como te digo, si es así, les deseo lo mejor, pero me hace sospechar un poquito que lo hayan visto en algún momento a él en una farmacia comprando algo para bebé, me hace pensar”, comentó.