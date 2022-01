“¿Piensas mostrar a Almu en algún momento?”, preguntó un usuario a Ivana Yturbe. La modelo contó que le gustaría hacerlo, pero su esposo, Beto da Silva, todavía no quiere mostrar el rostro de la pequeña Almudena: “Yo me muero por hacerle hasta TikToks pero su papá aún no quiere exponerla”, contó Ivana Yturbe. De otro lado, la ‘princesa inca’ se mostró muy emocionada por sus nuevos proyectos en este año: “El año pasado fue un año de full chamba y a partir de la semana que viene estaremos de vuelta con varias cositas”. Fuente: Instagram Ivana Yturbe