Ivana Yturbe se mostró muy emocionada al mostrar la decoración de la celebración por el primer mes de su hija Almudena. “Beto me ha ayudado a escoger la paleta de colores, de hecho vamos a hacer una parrilla y Beto va a ser el parrillero”, contó en “En boca de todos”. La modelo conmovió a todos al explicar cómo le cambió la vida con la llegada de su hija: “Mis noches ya no son noches, pero todo vale la pena, Almudena es una niña muy buena, muy tierna, la adoro, mi hija es lo mejor que me ha sucedido”. Fuente: América Televisión