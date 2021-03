Ivana Yturbe estuvo en el set de “En boca de todos”, donde no pudo evitar ser consultada sobre los fuertes rumores sobre un presunto embarazo. Y es que la modelo confirmó que no se encuentra en la dulce espera y se mostró muy afectada por esa noticia. “Es algo que sí anhelo, me muero de ganas de ser mamá, pero por el momento no se da. Es un tema que me pone súper sensible porque venimos buscando hace tiempo y nada”, expresó con la voz entrecortada. (Video: América TV)