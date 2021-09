Janet Barboza, Ethel Pozo y Edson Dávila reaparecieron este jueves en “América Hoy” tras confirmar que no tienen COVID-19. “Lo has hecho muy bien, Mariella, creo que te quedas. Cualquier cosa estamos hablando con ustedes (Janet y Ethel)”, dijo ‘Giselo’ al ingresar al set. Sin embargo, Janet Barboza se burló de él: “Creo yo que usted ya perdió su brillo, ya perdió el toque porque hacer un enlace para salir 40 segundo al aire... [...] Ethel, ¿sabes qué le demuestra eso a Edson? Que sin nosotras usted no existe”. Fuente: América Hoy