La “Rulitos” Janet Barboza contó que la pandemia del Coronavirus puso a prueba su relación con su novio Miguel Bayona y confesó que esta crisis se debió a que su pareja no ayudaba en casa. “En pandemia casi me separo por eso (problemas domésticos). Fueron por los platos, yo cocinaba y él tenía que lavar, él me decía 15 minutos, luego me decía 20, y luego pasaban 2 horas”, reveló en un inicio. “Él se iba a jugar ajedrez. No señora, usted está friendo su chicharrón, haciendo las cosas y él viendo tele”, agregó un poco afectada. Video: (América TV).