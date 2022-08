Tras la confirmación de que Sergio Peña y Tepha Loza terminaron su corta relación, Janet Barboza aseguró que el seleccionado peruano se aprovechó de la modelo, mientras que ella sí se enamoró de él: “Cuando él le escribe, se ilusiona, lo pone en un altar y ya siente que es el amor de su vida y yo sí creo que Tepha se enamoró; sin embargo, para él era una jovencita más guapa que salía en televisión y quería lucirse con ella. La invita a viajar, ella viaja ilusionada dejando su trabajo -lo cual me parece que no está bien, Tepha- y en 15 días ella sí se enamoró, se ilusionó, en realidad, pero él ahora sale, más frío que una víbora, a decirle que definitivamente él está soltero y cuando esté con alguien, la va a oficializar, es decir, Sergio Peña sí se aprovechó de nuestra querida Tepha Loza, ella se enamoró”, señaló la ‘rulitos’. “Lección aprendida, no era él el que merecía tu corazón”, comentó Ethel Pozo. Por su parte, Brunella Horna dedicó palabras de aliento a Tepha Loza: “El que pierde es él, Tepha, tranquila, tú ganas, no llores, bueno, vas a llorar, pero te secas las lágrimas y sal a bailar”.