Janet Barboza aprovechó el tema de Christian Domínguez para afirmar que Melissa Paredes y Anthony Aranda deberían pedir disculpas a Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “¿Saben qué me pregunto después de ver la parte entre el ‘activador’ y Melissa Paredes? Yo me pregunto si llegará el día en que también hagan lo propio y pidan perdón, porque corresponde, porque corresponde. Cuando se daña, se tiene que pedir perdón y es un momento de empezar a hacer las cosas bien”. Por su parte, la psicóloga Lizbeth Cueva coincidió con la ‘rulitos’: “Ninguna relación puede ir bien y ser felices cuando se daña a otras personas, cuando no se cierra una relación totalmente”. “¿Tú coincides en que lo que mal empieza, mal acaba?”, le preguntó Ethel Pozo. “Totalmente, lo he repetido muchas veces aquí, lo que mal empieza, mal acaba. Hay que darse un tiempo”, respondió la psicóloga. Fuente: América Televisión