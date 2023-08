En la última edición de ‘América Hoy’, Janet Barboza sorprendió al revelar que Jefferson Farfán fue su amor platónico y no descarta en tener una cita con él. “Yo soy fan. En algún momento fue mi amor platónico. Me parece que es guapísimo”, manifestó la ‘Rulitos’. “Jefferson Farfán es un líder del fútbol y a mí me encanta, Si me pregunta si tendría una cita con él para tomarnos un cafecito: ‘¿por qué no?’”, añadió. Posteriormente, Barboza le pidió a Jazmín Pinedo que le pase el número de celular del exfutbolista. (Fuente: América TV)