Janet Barboza no dudó en mandar fuertes indirectas contra Melissa Paredes durante el programa “América Hoy”. Al hablar de la nueva conductora, la ‘rulitos’ dijo lo siguiente: “Solo espero que esté a la altura, solo espero que tenga experiencia, que tenga correa ancha porque la verdad que volver a enseñar, como lo he hecho con Edson, tengo flojera, y que finalmente pues, tenga un poquito de... cómo se puede decir esto, de confianza”. Según Janet Barboza, otra presentadora terminó hablando mal de ellos por venganza: “Muchas veces salen de acá, no llegan al 2022, y terminan hablando mal de nosotros (...) es que es la verdad, acá los apoyamos hasta el final, los orientamos y ¿cómo nos pagan? Hablando de todo de nosotros”. Fuente: América Televisión