¡Indignada! Así se mostró Janet Barboza tras una curiosa broma del popular ‘Giselo’ en la última edición de América Hoy. Y es que el co-animador le recordó a la “rulitos” su incidente con la carachama, el cual Janet Barboza se sacó de la boca tras haberlo probado en pleno programa en vivo. “Yo le he dado permiso, pero que no me deje ningún desperdicio acá”, dijo Giselo recordándole el tema, a lo que Janet no pudo ocultar su molestia y le respondió que el ‘desperdicio’ era él porque está de salida. El incómodo momento generó la indignación de las conductoras, quiénes decidieron continuar con el show matinal. (Video: América TV).