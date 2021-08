Durante la emisión de “América hoy”, la conductora Janet Barboza confesó cuáles eran sus ‘retoquitos’ estéticos. “La última liposucción que me hice fue hace 20 años y la última vez que me apliqué botox fue hace 8 años”, señaló la presentadora de 47 años. No contenta con ello, Janet aclaró que el próximo año se aplicará, nuevamente, botox para lucir mejor. “No lo veo nada dramático”, finalizó.