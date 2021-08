¡Las diferencias no se terminan! La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, no dudó en ignorar la entrada de Milena Zárate, quien estuvo como invitada especial en su programa. “Chicas, yo les dije que las iba a dejar trabajar en esta secuencia porque siempre se quejan que no las dejo hablar”, dijo la popular ‘Rulitos’, luego de agarrar su celular para tomarse fotos. “Ante todo la educación, buenos días a todos. La educación caracteriza lo que eres. Mi mamá me enseñó eso”, respondió la colombiana en tono sarcástico. (Video: América TV)