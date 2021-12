Janet Barboza se burló de Melissa Paredes por aparecer en el programa “Mujeres la mando”. Todo ocurrió cuando la ‘rulitos’ hablaba con Yahaira Plasencia sobre las imágenes que aparecieron de Melissa junto a Pancho Rodríguez: “Tenemos clarísimo que no hay nada de malo en el encuentro entre Melissa y Pancho, y acá le enviamos un besito a Meli que está al lado haciendo un punto”, dijo entre risas. “Tenía que decirlo”, comentó Christian Domínguez. Janet Barboza no dejó de burlarse y respondió: “Si ya saben cómo soy, para qué me preguntan”. Fuente: América Televisión