La conductora Janet Barboza se negó a opinar sobre el escándalo de Miss Perú La Pre, en el que una de las ganadoras fue Alondra Huárac, hija de Nílver Huárac, quien también es padre de la hija de la ‘rulitos’: “Ustedes saben que esta es una situación para mí que no es fácil y no voy a ser objetiva, no voy a ser objetiva porque (...) Alondrita es la hermana de mi hija Antonella, yo conozco a Alondrita desde que nació, con mi hija se ve constantemente, se aman, se quieren, yo adoro a Alondra, entonces lo que yo diga de ella seguramente van a ser cosas buenas y va a hacer que saque ventaja de las demás compañeras”. dijo Janet Barboza. “Prefiero yo no opinar”, sentenció. La ‘rulitos’ también reveló que no le gustan los certámenes de belleza: “A mí no me gustan los concursos de belleza, yo no los consumo, no los veo, no es algo que me entretiene, ahora, sí he sido jurado porque me han pagado”. Fuente: América Televisión