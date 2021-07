Jazmín Pinedo era una de las artistas más esperadas en la gala de ‘Reinas del show’, sin embargo su presentación decepcionó al jurado del reality de la “Señito”. La popular “Chinita” bailó ‘al ritmo de ‘Arrasando’ de Thalía, pero su baile no convenció al exigente y polémico Santi Lesmes. “Tienes que ponerte en forma, porque de verdad me esperaba más y me ha parecido hoy una coreografía de colegio”, expresó el español tras la presentación de la exconductora de EEG. (Video: América TV).